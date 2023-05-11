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Realting.com
Франция
Метрополия Франции
Приморские Альпы
Жильё с видом на море в Приморские Альпы, Франция
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Квартира 2 спальни
Эз, Франция
3
1
65 м²
5/7
€ 429,000
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
3
1
61 м²
3/7
€ 480,000
Рядом с "золотым" кварталом Монако. До Монте-Карло 10 минут пешком, до пляжа в Мон…
Квартира 2 комнаты
Эз, Франция
2
52 м²
€ 487,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2021 Между Ниццей и Монако, с видом на полуостров Сен-Жан-Кап…
Квартира 2 спальни
Кап-д’Ай, Франция
3
1
96 м²
2/3
€ 1,590,000
Квартира 100 м² на подъезде к Монако с террасой на крыше 130 м². В квартире только…
Квартира 2 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
3
2
94 м²
2/4
€ 598,500
Большая трехкомнатная квартира в центре Вильфранш-сюр-Мер. Просторная гостиная с открытой об…
Квартира 1 спальня
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
2
1
60 м²
4/5
€ 315,000
Двухкомнатная квартира в центре Вильфранш-сюр-Мер, полностью отремонтированная, 60м². 4…
Вилла 4 спальни
Канны, Франция
4
118 м²
€ 653,000
Особняк расположен в секторе Круа-де-Гард, Канны. Дом находится в спокойном, небольшом кондо…
Квартира
Канны, Франция
160 м²
€ 1,380,000
Шикарные апартаменты с видом на море, острова и горы в Каннах. Площадь – 160 кв.м., площадь…
Вилла
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
5 м²
€ 2,650,000
Восхитительная вилла с панорамным видом на море расположена в престижном районе в Вильфран…
Вилла
Канны, Франция
4 м²
€ 2,500,000
Прекрасная вилла расположена в элитном жилом районе Калифорни, Канны, Франция. Вилла была по…
Вилла
Ницца, Франция
4 м²
€ 1,250,000
Очаровательная вилла с панорамным видом на море расположена в Ницце, Франция. На вилле есть …
Вилла
Ницца, Франция
4 м²
€ 1,190,000
Элегантная вилла в средиземноморском стиле расположена в Ницце, Франция. Двухэтажная вилла с…
Квартира
Теуль-сюр-Мер, Франция
2 м²
€ 490,000
Роскошный апартамент с видом на море расположен в городе Теуль-сюр-Мер на Лазурном Берегу Фр…
Шале 4 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
4
160 м²
€ 880,000
Старинный особняк 1800 года постройки расположен в Сен Жан Кап Ферра, Лазурный берег. Из ок…
Дом 4 спальни
Канны, Франция
4
600 м²
€ 5,000,000
Потрясающий дом с видом на море в Каннах. Площадь – 600 кв.м., в доме имеется 4 спальни, 3 …
Дом 5 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
5
220 м²
€ 6,600,000
Элегантный дом расположен в спокойном районе в Сен Жан Кап Ферра, Лазурный берег. Площадь д…
Дом 5 спален
Ла-Тюрби, Франция
5
450 м²
€ 1,400,000
Красивый дом в средиземноморском стиле расположен в Ла Тюрби, в регионе Прованс, Франция. Пл…
Вилла 14 спален
Канны, Франция
14
1 100 м²
€ 35,000,000
Роскошная современная вилла расположена на холме в Каннах, Франция. На вилле, площадью 1100 …
Вилла 4 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
4
1 860 м²
€ 19,000,000
Современная вилла расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Площадь виллы составляет 380 кв.…
Вилла 5 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
5
300 м²
€ 25,000,000
Великолепная вилла расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Спокойный зеленый район. На дву…
Вилла 4 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
4
700 м²
€ 39,000,000
Роскошная резиденция расположена на возвышении в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Собственность с…
Вилла 9 спален
Вальбонн, Франция
9
716 м²
€ 22,850,000
На территории роскошного поместья находится главный дом с гостевыми апартаментами, часовня,…
Вилла 6 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
6
450 м²
€ 20,000,000
Изысканная белая вилла с потрясающим видом на море в Вильфранш-сюр-мер. Площадь – 450 кв.м.…
Вилла 5 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
5
300 м²
€ 18,000,000
Роскошная вилла расположена в красивом районе в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Вилла находится …
Вилла 6 спален
Эз, Франция
6
600 м²
€ 35,000,000
Потрясающая резиденция расположена на холмах коммуны Эз, на юго-востоке Франции в регионе Пр…
Вилла 7 спален
Канны, Франция
7
1 000 м²
€ 32,000,000
Исключительный особняк расположен на побережье в Каннах, Франция. В доме площадью 1000 кв.м …
Вилла 7 спален
Канны, Франция
7
1 400 м²
€ 25,000,000
Восхитительная вилла расположена в престижном районе Нижняя Калифорния в Каннах, Франция. Ви…
Вилла 8 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
8
420 м²
€ 17,500,000
Эксклюзивная вилла расположена в сердце Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Жилая площадь виллы сост…
Вилла 5 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
5
300 м²
€ 12,600,000
Стильная вилла расположена на западной стороне мыса в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Красивая в…
Вилла 9 спален
Канны, Франция
9
600 м²
€ 12,000,000
Роскошная вилла в стиле нео провансаль в Каннах. Площадь дома – 600 кв.м., площадь участка …
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