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31 объект найдено
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Пентхаус 2 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
2
80 м²
€ 2,250,000
Эта престижная квартира, доступная для продажи в Villefranche - Sur - Mer, соблазнит вас сво…
Пентхаус 4 спальни
Антиб, Франция
4
144 м²
€ 852,000
Продается семейная квартира для ремонта 144 м ² с террасой 48 м ² в Жуан-ле-Пен. Это на верх…
Пентхаус 3 спальни
Ницца, Франция
3
110 м²
€ 1,650,000
Эта недвижимость предлагается для продажи Côte d'Azur International Realty. В самом сердце "…
Пентхаус 2 спальни
Канны, Франция
2
108 м²
€ 1,790,000
Эти апартаменты с 2 балконами, доступные для продажи в Каннах, порадуют вас своим прекрасным…
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
3
111 м²
€ 1,643,000
Этот семейный пентхаус с 2 террасами и балконом ² 14,65 м и верандой 24,50 м ², доступной дл…
Пентхаус 6 спален
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
6
272 м²
€ 3,200,000
Этот уникальный пентхаус, построенный в 1970 году, можно найти в замечательном городе Рокбрю…
Пентхаус 3 спальни
Босолей, Франция
3
137 м²
€ 1,935,000
Этот красивый пентхаус в Босолей, построенный в 2021 году, теперь продается. Окружение отеля…
Пентхаус 3 спальни
Босолей, Франция
3
131 м²
€ 1,980,000
Взгляните на этот очаровательный дуплекс, построенный в 2021 году, для продажи в востребован…
Пентхаус 2 спальни
Босолей, Франция
2
148 м²
€ 2,290,000
Триплекс на продажу в Босолей, расположенный на 8-м этаже нового здания с лифтом, из которог…
Пентхаус 3 спальни
Кап-д’Ай, Франция
3
220 м²
€ 3,600,000
Этот исключительный пентхаус в Кап Д Аил, МОНАКО, теперь продается. Очарование отеля усилива…
Пентхаус 4 спальни
Босолей, Франция
4
265 м²
€ 2,990,000
Этот исключительный пентхаус, расположенный в прекрасном городе Босолей ( недалеко от Монако…
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
3
109 м²
€ 2,100,000
Этот пентхаус в Каннах ( Vieux Port ) уже продается. Не теряйте времени на просмотр этого по…
Пентхаус 4 спальни
Канны, Франция
4
300 м²
€ 2,300,000
Может ли ваш новый дом быть в Каннах ( CROIX DES GARDES )? Продается этот семейный пентхаус …
Пентхаус 3 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
3
164 м²
€ 4,290,000
Эта потрясающая квартира, которая продается в центре Сен-Жан-Кап-Ферра, может стать вашим ид…
Пентхаус 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
4
112 м²
€ 950,000
Мы с гордостью представляем эту очаровательную квартиру в Рокбрюн Кап Мартин. Недвижимость, …
Пентхаус 3 спальни
Ницца, Франция
3
120 м²
€ 1,000,000
Эта очаровательная квартира, которая продается в Ницце, находится в Мон-Бороне ( в тихой рез…
Пентхаус 2 спальни
Ницца, Франция
2
115 м²
€ 1,865,000
Этот комфортабельный пентхаус расположен в прекрасном городе Ницца ( Мон-Борон / Коль-де-Вил…
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
3
152 м²
€ 3,620,000
Этот очаровательный пентхаус, расположенный в красивом городе Канны ( Центр ), теперь продае…
Пентхаус 2 спальни
Канны, Франция
2
122 м²
€ 3,120,000
Редкая возможность в центре Канн! Всего в 5 минутах ходьбы от набережной Круазетт и Дворца ф…
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
3
203 м²
€ 3,470,000
Этот очаровательный пентхаус, построенный в 2020 году, расположен в Каннах ( Центр ). Сейчас…
Пентхаус 4 спальни
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
4
246 м²
€ 3,290,000
Редкий - Эти апартаменты расположены в самой роскошной резиденции Сен-Поль-де-Ванс, в нескол…
Пентхаус 4 спальни
Ле-Канне, Франция
4
225 м²
€ 2,350,000
Эта семейная квартира на продажу в Ле Канне предлагает 2 террасы и прекрасный вид на море. Р…
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
3
99 м²
€ 2,990,000
Каннская Круазетт, напротив Дворца, квартира полностью отремонтирована, с террасой 15 м ² и …
Пентхаус 3 спальни
Босолей, Франция
3
1
88 м²
€ 895,000
У ворот Монако, с видом на залив! Этот пентхаус, зарезервированный для немногих привилегиров…
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
3
163 м²
€ 3,900,000
Этот роскошный дуплекс-пентхаус расположен в популярном жилом районе Канн Калифорнии, недале…
Пентхаус 3 спальни
Ницца, Франция
3
231 м²
€ 4,300,000
В крыле Голубой Птицы исторического и величественного Пале Метерлинк, этот лофт 213 м ² имее…
Пентхаус 4 спальни
Saint-Etienne-de-Tinee, Франция
4
2
167 м²
€ 1,281,000
Это роскошное горное шале в Ауроне расположено в Южных Альпах на высоте 1600 м. Летом вы мож…
Пентхаус 3 спальни
Ле-Канне, Франция
3
2
105 м²
€ 990,000
Le Cannet расположен в самом сердце семи холмов, окружающих Канны. Тихий район с шумным цент…
Пентхаус 3 спальни
Антиб, Франция
3
3
109 м²
€ 1,300,000
Это красиво спроектированное новое здание в эксклюзивной архитектуре можно найти в Антибе, в…
Пентхаус 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
3
2
159 м²
€ 1,899,000
Buying a penthouse in Roquebrune Cap Martin is not easy; simply because there is virtually n…
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