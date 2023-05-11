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Жильё с видом на горы в Приморские Альпы, Франция

Grasse
832
Ницца
154
Антиб
26
Валлорис
23
Босолей
4
Канны
4
3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Эз, Франция
Квартира 2 спальни
Эз, Франция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/7
€ 429,000
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
Квартира 2 спальни в Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 4/7
€ 389,000
Элегантная резиденция, окруженная садом, в 10 минутах от моря и набережной Круазетт.  …
Квартира 2 спальни в Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/7
€ 480,000
Рядом с "золотым" кварталом Монако. До Монте-Карло 10 минут пешком, до пляжа в Мон…

Параметры недвижимости в Приморские Альпы, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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