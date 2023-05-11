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Дома с бассейном в Приморские Альпы, Франция

Grasse
466
Ницца
95
Антиб
24
Валлорис
19
7 объектов найдено
Вилла в Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
Площадь 250 м²
€ 2,150,000
Превосходная каменная вилла в Мужене, Лазурный берег. Площадь дома – 250 кв.м., имеется 4 с…
Дом 4 спальни в Канны, Франция
Дом 4 спальни
Канны, Франция
Количество спален 4
Площадь 600 м²
€ 5,000,000
Потрясающий дом с видом на море в Каннах. Площадь – 600 кв.м., в доме имеется 4 спальни, 3 …
Вилла 14 спален в Канны, Франция
Вилла 14 спален
Канны, Франция
Количество спален 14
Площадь 1 100 м²
€ 35,000,000
Роскошная современная вилла расположена на холме в Каннах, Франция. На вилле, площадью 1100 …
Вилла 9 спален в Вальбонн, Франция
Вилла 9 спален
Вальбонн, Франция
Количество спален 9
Площадь 716 м²
€ 22,850,000
На территории роскошного поместья находится главный дом с гостевыми апартаментами, часовня,…
Вилла 6 спален в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 6 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 6
Площадь 450 м²
€ 20,000,000
Изысканная белая вилла с потрясающим видом на море в Вильфранш-сюр-мер. Площадь – 450 кв.м.…
Вилла 5 спален в Канны, Франция
Вилла 5 спален
Канны, Франция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
€ 10,600,000
Роскошная вилла расположена на каннских холмах, Франция. С виллы открывается чудесный вид на…
Вилла 9 спален в Канны, Франция
Вилла 9 спален
Канны, Франция
Количество спален 9
Площадь 600 м²
€ 12,000,000
Роскошная вилла в стиле нео провансаль в Каннах. Площадь дома – 600 кв.м., площадь участка …

Параметры недвижимости в Приморские Альпы, Франция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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