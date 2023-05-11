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Дома с видом на море в Приморские Альпы, Франция

Grasse
466
Ницца
95
Антиб
24
Валлорис
19
40 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Канны, Франция
Вилла 4 спальни
Канны, Франция
Количество спален 4
Площадь 118 м²
€ 653,000
Особняк расположен в секторе Круа-де-Гард, Канны. Дом находится в спокойном, небольшом кондо…
Вилла в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Площадь 5 м²
€ 2,650,000
Восхитительная вилла с панорамным видом на море расположена в престижном районе в  Вильфран…
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Площадь 4 м²
€ 2,500,000
Прекрасная вилла расположена в элитном жилом районе Калифорни, Канны, Франция. Вилла была по…
Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Площадь 4 м²
€ 1,250,000
Очаровательная вилла с панорамным видом на море расположена в Ницце, Франция. На вилле есть …
Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Площадь 4 м²
€ 1,190,000
Элегантная вилла в средиземноморском стиле расположена в Ницце, Франция. Двухэтажная вилла с…
Шале 4 спальни в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Шале 4 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
€ 880,000
Старинный особняк 1800 года постройки расположен в Сен Жан Кап Ферра, Лазурный берег. Из ок…
Дом 4 спальни в Канны, Франция
Дом 4 спальни
Канны, Франция
Количество спален 4
Площадь 600 м²
€ 5,000,000
Потрясающий дом с видом на море в Каннах. Площадь – 600 кв.м., в доме имеется 4 спальни, 3 …
Дом 5 спален в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Дом 5 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Количество спален 5
Площадь 220 м²
€ 6,600,000
Элегантный дом расположен в спокойном районе в Сен Жан Кап Ферра, Лазурный берег. Площадь д…
Дом 5 спален в Ла-Тюрби, Франция
Дом 5 спален
Ла-Тюрби, Франция
Количество спален 5
Площадь 450 м²
€ 1,400,000
Красивый дом в средиземноморском стиле расположен в Ла Тюрби, в регионе Прованс, Франция. Пл…
Вилла 14 спален в Канны, Франция
Вилла 14 спален
Канны, Франция
Количество спален 14
Площадь 1 100 м²
€ 35,000,000
Роскошная современная вилла расположена на холме в Каннах, Франция. На вилле, площадью 1100 …
Вилла 4 спальни в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 4 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Количество спален 4
Площадь 1 860 м²
€ 19,000,000
Современная вилла расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Площадь виллы составляет 380 кв.…
Вилла 5 спален в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 5 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
€ 25,000,000
Великолепная вилла расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Спокойный зеленый район. На дву…
Вилла 4 спальни в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 4 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Количество спален 4
Площадь 700 м²
€ 39,000,000
Роскошная резиденция расположена на возвышении в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Собственность с…
Вилла 9 спален в Вальбонн, Франция
Вилла 9 спален
Вальбонн, Франция
Количество спален 9
Площадь 716 м²
€ 22,850,000
На территории роскошного поместья находится главный дом с гостевыми апартаментами, часовня,…
Вилла 6 спален в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 6 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 6
Площадь 450 м²
€ 20,000,000
Изысканная белая вилла с потрясающим видом на море в Вильфранш-сюр-мер. Площадь – 450 кв.м.…
Вилла 5 спален в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 5 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
€ 18,000,000
Роскошная вилла расположена в красивом районе в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Вилла находится …
Вилла 6 спален в Эз, Франция
Вилла 6 спален
Эз, Франция
Количество спален 6
Площадь 600 м²
€ 35,000,000
Потрясающая резиденция расположена на холмах коммуны Эз, на юго-востоке Франции в регионе Пр…
Вилла 7 спален в Канны, Франция
Вилла 7 спален
Канны, Франция
Количество спален 7
Площадь 1 000 м²
€ 32,000,000
Исключительный особняк расположен на побережье в Каннах, Франция. В доме площадью 1000 кв.м …
Вилла 7 спален в Канны, Франция
Вилла 7 спален
Канны, Франция
Количество спален 7
Площадь 1 400 м²
€ 25,000,000
Восхитительная вилла расположена в престижном районе Нижняя Калифорния в Каннах, Франция. Ви…
Вилла 8 спален в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 8 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Количество спален 8
Площадь 420 м²
€ 17,500,000
Эксклюзивная вилла расположена в сердце Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Жилая площадь виллы сост…
Вилла 5 спален в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 5 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
€ 12,600,000
Стильная вилла расположена на западной стороне мыса в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Красивая в…
Вилла 9 спален в Канны, Франция
Вилла 9 спален
Канны, Франция
Количество спален 9
Площадь 600 м²
€ 12,000,000
Роскошная вилла в стиле нео провансаль в Каннах. Площадь дома – 600 кв.м., площадь участка …
Вилла 4 спальни в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 4 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Количество спален 4
Площадь 330 м²
€ 13,000,000
Элегантная вилла расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. С виллы открывается панорамный ви…
Вилла 6 спален в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 6 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Количество спален 6
Площадь 437 м²
€ 12,000,000
Превосходная вилла расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. С виллы открывается панорамный …
Вилла 6 спален в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 6 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Количество спален 6
Площадь 360 м²
€ 6,825,000
Отличная вилла расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. На вилле площадью 360 кв.м 6 спален…
Вилла 4 спальни в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 4 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 4
Площадь 410 м²
€ 8,000,000
Вилла общей площадью 410 кв.м. с потрясающим панорамным видом на бухту Вильфранш-сюр-Мер и …
Вилла 5 спален в Канны, Франция
Вилла 5 спален
Канны, Франция
Количество спален 5
Площадь 420 м²
€ 3,800,000
Стильная вилла с видом на море расположена в престижном районе в Каннах, Франция. Эта трехур…
Вилла 3 спальни в Эз, Франция
Вилла 3 спальни
Эз, Франция
Количество спален 3
Площадь 220 м²
€ 2,950,000
Роскошная вилла с панорамным видом на море расположена в местечке Эз, Лазурный берег. В дом…
Вилла 5 спален в Эз, Франция
Вилла 5 спален
Эз, Франция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
€ 2,650,000
Очаровательная вилла в традиционном провансальском стиле расположена в спокойном районе гор…
Вилла 5 спален в Теуль-сюр-Мер, Франция
Вилла 5 спален
Теуль-сюр-Мер, Франция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
€ 2,250,000
Комфортабельная вилла расположена на живописных холмах Теуль Сюр Мер, недалеко от Канн, Фран…

Параметры недвижимости в Приморские Альпы, Франция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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