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Квартиры с бассейном в Приморские Альпы, Франция

Grasse
366
Ницца
59
Валлорис
4
Канны
4
Босолей
3
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Эз, Франция
Квартира 2 спальни
Эз, Франция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/7
€ 429,000
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
€ 980,000
Великолепные апартаменты с видом на море и острова в Каннах.  Площадь -  110 кв.м., в доме …

Параметры недвижимости в Приморские Альпы, Франция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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