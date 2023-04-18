Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Метрополия Франции
  4. Манш
  5. Замки

Купить замок с бассейном в Манш, Франция

Кутанс
1
Замок В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 7 спаленв Мужен, Франция
Вилла 7 спален
Мужен, Франция
957 м²
€ 14,970,711
Located in the heart of a confidential area of Mougins in absolute calm, we offer you this p…
Квартира 4 комнатыв Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 4 комнаты
Veigy-Foncenex, Франция
4 Количество комнат 96 м²
€ 475,475
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
Квартира 3 комнатыв Casson, Франция
Квартира 3 комнаты
Casson, Франция
3 Количество комнат 57 м²
€ 250,490
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 3 комнатыв Рубе, Франция
Квартира 3 комнаты
Рубе, Франция
3 Количество комнат 60 м²
€ 236,827
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…
Квартира 3 комнатыв Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
3 Количество комнат 78 м²
€ 242,110
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
Квартира 4 комнатыв Коломье, Франция
Квартира 4 комнаты
Коломье, Франция
4 Количество комнат 91 м²
€ 286,469
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 NATURALESA вписывается в ландшафт благодаря терракотовой …
Квартира 4 спальнив Больё-сюр-Мер, Франция
Квартира 4 спальни
Больё-сюр-Мер, Франция
202 м²
€ 4,763,408
Ideally located in a new luxurious residence in a quiet and secure environment in the center…
Квартира 3 спальнив Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
800 м²
€ 19,045,685
Роскошные апартаменты  площадью 800 кв.м. расположены в красивом доме в самом престижном ра…
Квартирав Miribel, Франция
Квартира
Miribel, Франция
42 м²
€ 195,837
IDYLLE Cette petite résidence Idylle nichée dans la nature, du studio au 5 pièces, certains …
Вилла 6 спаленв Антиб, Франция
Вилла 6 спален
Антиб, Франция
556 м²
€ 4,718,042
In a confidential and residential area, in Antibes, in a dominant position, in a green, calm…
Квартира 3 комнатыв Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
3 Количество комнат 61 м²
€ 286,924
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
Квартира 5 комнатв Hayange, Франция
Квартира 5 комнат
Hayange, Франция
5 Количество комнат 120 м²
€ 343,398
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Откройте для себя наш новый адрес в Тервиле. Идеально расп…

Параметры недвижимости в Манш, Франция

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти