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Купить замок в Манш, Франция

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1 объект найдено
Замок 10 спаленв Doville, Франция
Замок 10 спален
Doville, Франция
600 м²
€ 1,980,000
Потрясающий замок находится в стране Дож, в Нормандии, всего в 25 км от моря. Собственность…

Параметры недвижимости в Манш, Франция

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитное
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