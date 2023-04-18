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Купить недвижимость в Манш, Франция

Кутанс
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5 объектов найдено
Замок 10 спаленв Doville, Франция
Замок 10 спален
Doville, Франция
600 м²
€ 1,980,000
Потрясающий замок находится в стране Дож, в Нормандии, всего в 25 км от моря. Собственность…
Дом 6 спаленв Doville, Франция
Дом 6 спален
Doville, Франция
500 м²
€ 2,730,000
Исключительный дом в коммуне Довиль в регионе Нижняя Нормандия. Жилая площадь занимает 500 к…
Дом 8 спаленв Doville, Франция
Дом 8 спален
Doville, Франция
400 м²
€ 1,490,000
Великолепный дом, расположенный в окружении спокойной и живописной природы, находится в 5 ми…
Дом 6 спаленв Doville, Франция
Дом 6 спален
Doville, Франция
400 м²
€ 1,400,000
Чудесный дом рядом с городом Довиль во Франции. Жилая площадь объекта недвижимости занимает …
Дом 6 спаленв Doville, Франция
Дом 6 спален
Doville, Франция
480 м²
€ 1,100,000
Красивый дом неподалеку от коммуны Довиль в Нормандии. Довиль – это одновременно город и ком…

Параметры недвижимости в Манш, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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