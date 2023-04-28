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Жильё в Мен-и-Луара, Франция

2 объекта найдено
Замок 15 спален в Анже, Франция
Замок 15 спален
Анже, Франция
800 м²
€ 2,120,000
Замок расположен в тихой деревушке неподалеку от Анже, в долине Луары. Все услуги и магазины…
Замок 12 спален в Анже, Франция
Замок 12 спален
Анже, Франция
900 м²
€ 1,500,000
Очаровательное шато 18 и 19 века расположено в Анже, Франция. В шато площадью 900 кв.м 20 ко…

Параметры недвижимости в Мен-и-Луара, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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