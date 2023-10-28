Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Франция
  4. Lons-le-Saunier
  5. Виллы

Виллы в Lons-le-Saunier, Франция

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Париж, Франция
Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€898,105
Квартира 3 комнаты с видом на море в Овар, Франция
Квартира 3 комнаты с видом на море
Овар, Франция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море вашей мечты Всего в 10 минутах от центра Ниц…
€684,405
Квартира 4 комнаты в Hayange, Франция
Квартира 4 комнаты
Hayange, Франция
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024Откройте для себя наш новый адрес в Тервиле. Идеально расп…
€274,892
Квартира 3 спальни в Сент-Максим, Франция
Квартира 3 спальни
Сент-Максим, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Внеплановая продажа в Sainte Maxime Lot 109. Продается 4-комнатная квартира с садом 116 м ² …
€779,761
Квартира 2 комнаты в Antony, Франция
Квартира 2 комнаты
Antony, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Этот новый элитный жилой комплекс, расположенный на въез…
€338,343
Шале с сауной в Куршевель, Франция
Шале с сауной
Куршевель, Франция
Площадь 938 м²
Франция департамент Савойя, регион Рона-Альпы горнолыжный курорт Куршевель …
€11,25 млн
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€189,223
Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 550 м²
Франция, Бургундия Замок XVIIв, утопающий в цветущих виноградниках Уютный Замок XVIIв после…
€1,78 млн
Квартира 2 комнаты в Gournay-sur-Marne, Франция
Квартира 2 комнаты
Gournay-sur-Marne, Франция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Le Majestic GRAND LANCEMENT COMMERCIAL le 27-28 NOVEMBRE 2021 à Chelles !* Sepimo vous prése…
€319,138
Вилла 9 спален в Ницца, Франция
Вилла 9 спален
Ницца, Франция
Количество спален 9
Площадь 830 м²
Этот великолепный флорентийский отель, построенный в середине 19-го века, был полностью отре…
€15,74 млн
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€267,831
Квартира в Ле-Блан-Мениль, Франция
Квартира
Ле-Блан-Мениль, Франция
Площадь 78 м²
Villa Voie Romaine PROCHAINEMENT AU BLANC-MESNIL ! Sepimo vous propose sa nouvelle réalisati…
€361,929

Параметры недвижимости в Lons-le-Saunier, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти