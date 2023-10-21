ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Франция
Луаре
Квартиры
Квартиры в Луаре, Франция
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Вильнёв-Лубе, Франция
3
78 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023" ОТКРЫТЬ ВИРТУАЛЬНЫЙ МАКЕТ по этой ссылке Ваша будуща…
€568,987
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
3
103 м²
Within the prestigious residence Le Gray d'Albion, secure and benefiting from a strategic lo…
€1,58 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Гасен, Франция
4
2
250 м²
GASSIN - LUXURIOUS VENETIAN STYLE BASTIDE SURROUNDED BY VINEYARDS AND ONLY 5 MIN FROM GASSI…
€4,44 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с подвалом
Casson, Франция
2
47 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€221,586
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Schiltigheim, Франция
2
50 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€196,235
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Laneuveville-devant-Nancy, Франция
4
96 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Забронируйте квартиру онлайн с 0€* без депозита! Выби…
€308,905
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Кольмар, Франция
3
64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€235,669
Рекомендовать
Замок 9 спален
Tours, Франция
9
750 м²
Красивый замок во Франции недалеко от Тура, замок XIX века на 3,5 га парка с аккуратными по…
€1,12 млн
1
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Мужен, Франция
4
193 м²
The prestigious domain is a remarkable closed and guarded domain project, located a few step…
€2,36 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в центре города, с охраняемой территорией, с инфраструктурой
Париж, Франция
2
107 м²
Элегантная квартира находится в престижном здании 1930 года в 16-ом округе Парижа. Площадь …
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
4
92 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€1,17 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Илькирш-Граффенштаден, Франция
2
59 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Забронируйте квартиру онлайн с 0€* без предоплаты! Адр…
€232,853
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Луаре, Франция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL