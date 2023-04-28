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Жильё в Луар и Шер, Франция

Blois
3
3 объекта найдено
Замок 9 спален в Блуа, Франция
Замок 9 спален
Блуа, Франция
600 м² Количество этажей 3
€ 1,285,000
Замок XIX века в в самом сердце Долины Луары, 15км до Блуа. Замок общей площадью 600м2, 9…
Замок в Блуа, Франция
Замок
Блуа, Франция
1 250 м²
€ 5,500,000
Замечательный замок расположен между городами Бос и Турень, всего в 185 км от Парижа, Франци…
Замок в Блуа, Франция
Замок
Блуа, Франция
375 м²
€ 1,950,000
Расположенный между Туром и Орлеаном всего в 195 км от Парижа, этот очаровательный замок по…

Параметры недвижимости в Луар и Шер, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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