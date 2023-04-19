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Купить квартиру в Лилль, Франция

Лилль
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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Лилль, Франция
Квартира 2 комнаты
Лилль, Франция
2 Количество комнат 46 м²
€ 210,400
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…

Параметры недвижимости в Лилль, Франция

с видом на горы
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