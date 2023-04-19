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Купить квартиру в Ле-Сабль-д’Олон, Франция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Sallertaine, Франция
Квартира 2 комнаты
Sallertaine, Франция
2 Количество комнат 35 м²
€ 169,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Расположенный в центре города и всего в 900 м* от моря, …

Параметры недвижимости в Ле-Сабль-д’Олон, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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