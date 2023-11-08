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Жильё в La Queue-en-Brie, Франция

1 объект найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в La Queue-en-Brie, Франция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
La Queue-en-Brie, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлагает современное …
€243,000
Realting.com
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