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Жильё с бассейном в Эндр, Франция

Шатору
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1 объект найдено
Замок 8 спален в Niherne, Франция
Замок 8 спален
Niherne, Франция
15 Количество комнат
Цена по запросу
В центральном регионе Франции, посреди заповедника Бренна, замок XIX с приусадебными постро…

Параметры недвижимости в Эндр, Франция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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