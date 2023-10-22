Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Франция
  4. Эндр и Луара
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Эндр и Луара, Франция

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Замок с мебелью, с гаражом, с садом в Блуа, Франция
Замок с мебелью, с гаражом, с садом
Блуа, Франция
Площадь 1 250 м²
Замечательный замок расположен между городами Бос и Турень, всего в 185 км от Парижа, Франци…
€5,14 млн
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€241,303
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Канны, Франция
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Канны, Франция
Количество спален 5
Площадь 769 м²
Великолепная вилла, спроектированная всемирно известным французским художником, находится н…
€6,54 млн
Вилла 7 спален в Эз, Франция
Вилла 7 спален
Эз, Франция
Количество спален 7
Площадь 370 м²
This captivating villa nestled in Eze is now for sale. The villa faces the valley. The villa…
€7,01 млн
Квартира 2 комнаты в Hayange, Франция
Квартира 2 комнаты
Hayange, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024Откройте для себя наш новый адрес в Тервиле. Идеально расп…
€169,945
Замок 16 комнат с сауной в Фонтенбло, Франция
Замок 16 комнат с сауной
Фонтенбло, Франция
Комнаты 16
Площадь 800 м²
Фонтебло, 40 мин от Парижа Великолепный замок  LOUIS XIII на территории &nbs…
€3,83 млн
Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Порт - Гарибальди, прекрасно расположенный в самом сердце порта и Гарибальди, очень красивая…
€826,686
Замок 5 спален в Довиль, Франция
Замок 5 спален
Довиль, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Вблизи Кот Флёри — Сельская местность — Красивый, недавно отреставрированый, особняк XVII ве…
€1,12 млн
Вилла 8 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 8 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Количество спален 8
Площадь 420 м²
Эксклюзивная вилла расположена в сердце Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Жилая площадь виллы сост…
€16,36 млн
Квартира 2 комнаты с двором в Somme, Франция
Квартира 2 комнаты с двором
Somme, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2022Рядом с бульваром Мишеле и в самом сердце классифицированн…
€253,773
Квартира 3 комнаты в Casson, Франция
Квартира 3 комнаты
Casson, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Расположенный на юго-западе Нанта, в непрерывном творчес…
€355,851
Вилла 7 спален в Валлорис, Франция
Вилла 7 спален
Валлорис, Франция
Количество спален 7
Эксклюзивность - чудесно расположен в доминирующем положении, в самом сердце самой жилой час…
€9,26 млн

Параметры недвижимости в Эндр и Луара, Франция

у моря
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти