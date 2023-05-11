Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Метрополия Франции
  4. Эндр и Луара

Жильё с бассейном в Эндр и Луара, Франция

Tours
15
1 объект найдено
Замок 10 спален в Tours, Франция
Замок 10 спален
Tours, Франция
Количество спален 10
Площадь 1 080 м²
€ 2,310,000

Параметры недвижимости в Эндр и Луара, Франция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти