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Квартиры в Эндр и Луара, Франция

Tours
6
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6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Tours, Франция
Квартира 1 комната
Tours, Франция
Комнаты 1
Площадь 27 м²
€ 157,000
Квартира 2 комнаты в Tours, Франция
Квартира 2 комнаты
Tours, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
€ 206,000
Квартира 1 комната в Tours, Франция
Квартира 1 комната
Tours, Франция
Комнаты 1
Площадь 32 м²
€ 172,000
Квартира 4 комнаты в Tours, Франция
Квартира 4 комнаты
Tours, Франция
Комнаты 4
Площадь 73 м²
€ 285,200
Квартира 3 комнаты в Tours, Франция
Квартира 3 комнаты
Tours, Франция
Комнаты 3
Площадь 73 м²
€ 289,000
Квартира 3 комнаты в Tours, Франция
Квартира 3 комнаты
Tours, Франция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
€ 248,000

Параметры недвижимости в Эндр и Луара, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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