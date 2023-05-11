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Жильё в Эндр и Луара, Франция

Tours
15
17 объектов найдено
Замок 17 комнат в Tours, Франция
Замок 17 комнат
Tours, Франция
Комнаты 17
Площадь 1 200 м²
€ 1,650,000
Замок 9 спален в Tours, Франция
Замок 9 спален
Tours, Франция
Комнаты 23
Площадь 1 400 м²
€ 3,950,000
Замок 10 спален в Tours, Франция
Замок 10 спален
Tours, Франция
Количество спален 10
Площадь 680 м²
Количество этажей 3
€ 1,490,000
Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
€ 1,490,000
Замок 7 спален в Tours, Франция
Замок 7 спален
Tours, Франция
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 5
€ 1,150,000
Квартира 1 комната в Tours, Франция
Квартира 1 комната
Tours, Франция
Комнаты 1
Площадь 27 м²
€ 157,000
Квартира 2 комнаты в Tours, Франция
Квартира 2 комнаты
Tours, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
€ 206,000
Квартира 1 комната в Tours, Франция
Квартира 1 комната
Tours, Франция
Комнаты 1
Площадь 32 м²
€ 172,000
Квартира 4 комнаты в Tours, Франция
Квартира 4 комнаты
Tours, Франция
Комнаты 4
Площадь 73 м²
€ 285,200
Квартира 3 комнаты в Tours, Франция
Квартира 3 комнаты
Tours, Франция
Комнаты 3
Площадь 73 м²
€ 289,000
Квартира 3 комнаты в Tours, Франция
Квартира 3 комнаты
Tours, Франция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
€ 248,000
Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 1 400 м²
€ 3,300,000
Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
€ 1,250,000
Замок 9 спален в Tours, Франция
Замок 9 спален
Tours, Франция
Количество спален 9
Площадь 750 м²
€ 1,200,000
Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 850 м²
€ 1,150,000
Замок 10 спален в Tours, Франция
Замок 10 спален
Tours, Франция
Количество спален 10
Площадь 1 080 м²
€ 2,310,000
Замок 5 спален в Amboise, Франция
Замок 5 спален
Amboise, Франция
Количество спален 5
Площадь 450 м²
€ 1,483,000

Параметры недвижимости в Эндр и Луара, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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