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Жильё в Эндр, Франция

Шатору
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2 объекта найдено
Замок 8 спален в Niherne, Франция
Замок 8 спален
Niherne, Франция
15 Количество комнат
Цена по запросу
В центральном регионе Франции, посреди заповедника Бренна, замок XIX с приусадебными постро…
Замок в Шатору, Франция
Замок
Шатору, Франция
300 м²
€ 1,537,000
Прекрасный замок расположен в небольшой живописной долине в 340 км к юго-западу от Парижа.

Параметры недвижимости в Эндр, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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