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Купить недвижимость в Иль и Вилен, Франция

Ренн
5
5 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Ренн, Франция
Квартира 1 комната
Ренн, Франция
1 Количество комнат 25 м²
€ 179,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023Брошюра Impul о Ренне     РЕНН, привлекательная столица Бр…
Квартира 4 комнатыв Ренн, Франция
Квартира 4 комнаты
Ренн, Франция
4 Количество комнат 84 м²
€ 350,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023Брошюра Impul о Ренне     РЕНН, привлекательная столица Бр…
Квартира 4 комнатыв Ренн, Франция
Квартира 4 комнаты
Ренн, Франция
4 Количество комнат 84 м²
€ 361,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023Брошюра Impul о Ренне     РЕНН, привлекательная столица Бр…
Квартира 4 комнатыв Ренн, Франция
Квартира 4 комнаты
Ренн, Франция
4 Количество комнат 84 м²
€ 371,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023Брошюра Impul о Ренне     РЕНН, привлекательная столица Бр…
Замок 8 спаленв Ренн, Франция
Замок 8 спален
Ренн, Франция
8 ванных комнат
€ 1,000,000
Всего лишь в 30 минутах езды от главного города французской исторической области Бретань &nd…

Параметры недвижимости в Иль и Вилен, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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