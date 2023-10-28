Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Франция
  4. Somme
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Somme, Франция

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 комнаты в Лион, Франция
Квартира 4 комнаты
Лион, Франция
Комнаты 4
Площадь 75 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Новая резиденция в самом сердце популярного района Монша…
€493,299
Квартира 3 комнаты в Лорьян, Франция
Квартира 3 комнаты
Лорьян, Франция
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Воспользуйтесь идеальным адресом для проживания или инвест…
€287,130
Замок 10 спален с мебелью, с бассейном, с гаражом в Tours, Франция
Замок 10 спален с мебелью, с бассейном, с гаражом
Tours, Франция
Количество спален 10
Площадь 1 080 м²
Роскошный замок расположен в 40 км от города Тур, центра виноделия долины Луары, Франция. Э…
€2,17 млн
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Площадь 360 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers Cannes, Croix des Gardes, quietly…
€2,81 млн
Квартира в Ле-Блан-Мениль, Франция
Квартира
Ле-Блан-Мениль, Франция
Площадь 89 м²
Villa Voie Romaine PROCHAINEMENT AU BLANC-MESNIL ! Sepimo vous propose sa nouvelle réalisati…
€341,584
Вилла 4 спальни в Антиб, Франция
Вилла 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Built in 2012, this outstanding villa in Cap d'Antibes is for sale. Idyllic views featuring …
€3,38 млн
Квартира 3 комнаты в Париж, Франция
Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€1,00 млн
Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 42 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€181,692
Квартира 4 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 4 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 4
Площадь 114 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€584,804
Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€207,110
Квартира 2 комнаты в Ablon, Франция
Квартира 2 комнаты
Ablon, Франция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
La Fabrique PROCHAINEMENT à Juvisy-sur-Orge ! EMPLACEMENT IDEAL ! Sepimo vous propose, en pl…
€257,946
Вилла 3 спальни в Канны, Франция
Вилла 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 183 м²
Our agency proposes for sale, as sole agent, this magnificent neo-Florentine villa in the he…
€1,83 млн

Параметры недвижимости в Somme, Франция

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти