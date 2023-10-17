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Жильё в Somme, Франция

квартиры
22
22 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой в Somme, Франция
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой
Somme, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024В двух шагах от La Joliette, метро, трамвая и магазинов, I…
€342,000
Квартира 2 комнаты с кредитом / ипотекой в Somme, Франция
Квартира 2 комнаты с кредитом / ипотекой
Somme, Франция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024В двух шагах от La Joliette, метро, трамвая и магазинов, I…
€275,000
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой в Somme, Франция
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой
Somme, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024В двух шагах от La Joliette, метро, трамвая и магазинов, I…
€332,000
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой в Somme, Франция
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой
Somme, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024В двух шагах от La Joliette, метро, трамвая и магазинов, I…
€328,000
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой в Somme, Франция
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой
Somme, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024В двух шагах от La Joliette, метро, трамвая и магазинов, I…
€326,000
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой в Somme, Франция
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой
Somme, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024В двух шагах от La Joliette, метро, трамвая и магазинов, I…
€333,000
Квартира 4 комнаты с кредитом / ипотекой в Somme, Франция
Квартира 4 комнаты с кредитом / ипотекой
Somme, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024В двух шагах от La Joliette, метро, трамвая и магазинов, I…
€425,000
Квартира 3 комнаты в Somme, Франция
Квартира 3 комнаты
Somme, Франция
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2022    Вобан: сердце деревни, спрятанное в центре города. Нез…
€353,000
Квартира 2 комнаты с кредитом / ипотекой в Somme, Франция
Квартира 2 комнаты с кредитом / ипотекой
Somme, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024В двух шагах от La Joliette, метро, трамвая и магазинов, I…
€159,000
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой в Somme, Франция
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой
Somme, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024В двух шагах от La Joliette, метро, трамвая и магазинов, I…
€204,000
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой в Somme, Франция
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой
Somme, Франция
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024В двух шагах от La Joliette, метро, трамвая и магазинов, I…
€233,000
Квартира 4 комнаты с кредитом / ипотекой в Somme, Франция
Квартира 4 комнаты с кредитом / ипотекой
Somme, Франция
Комнаты 4
Площадь 93 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024В двух шагах от La Joliette, метро, трамвая и магазинов, I…
€276,000
Квартира 3 комнаты в Somme, Франция
Квартира 3 комнаты
Somme, Франция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2022    Вобан: сердце деревни, спрятанное в центре города. Нез…
€420,000
Квартира 3 комнаты в Somme, Франция
Квартира 3 комнаты
Somme, Франция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2022    Вобан: сердце деревни, спрятанное в центре города. Нез…
€403,000
Квартира 2 комнаты с двором в Somme, Франция
Квартира 2 комнаты с двором
Somme, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2022Рядом с бульваром Мишеле и в самом сердце классифицированн…
€259,000
Квартира 2 комнаты с двором в Somme, Франция
Квартира 2 комнаты с двором
Somme, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2022Рядом с бульваром Мишеле и в самом сердце классифицированн…
€269,000
Квартира 3 комнаты в Somme, Франция
Квартира 3 комнаты
Somme, Франция
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022Чтобы разрешить инструктаж файла, спасибо, что предоставил…
€399,000
Квартира 3 комнаты в Somme, Франция
Квартира 3 комнаты
Somme, Франция
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022Чтобы разрешить инструктаж файла, спасибо, что предоставил…
€485,000
Квартира 3 комнаты в Somme, Франция
Квартира 3 комнаты
Somme, Франция
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022Чтобы разрешить инструктаж файла, спасибо, что предоставил…
€545,000
Квартира 3 комнаты в Somme, Франция
Квартира 3 комнаты
Somme, Франция
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022Чтобы разрешить инструктаж файла, спасибо, что предоставил…
€468,000
Квартира 4 комнаты в Somme, Франция
Квартира 4 комнаты
Somme, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022Чтобы разрешить инструктаж файла, спасибо, что предоставил…
€438,000
Квартира 4 комнаты в Somme, Франция
Квартира 4 комнаты
Somme, Франция
Комнаты 4
Площадь 92 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022Чтобы разрешить инструктаж файла, спасибо, что предоставил…
€550,000

Параметры недвижимости в Somme, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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