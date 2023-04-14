Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Метрополия Франции
  4. Виллы

Купить вилла возле озера в Иль-де-Франс, Франция

Париж
2
Нантер (округ)
1
Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 20 спаленв Париж, Франция
Вилла 20 спален
Париж, Франция
800 м²
€ 18,000,000
Роскошный замок с богатой историей находится в 50 км к юго-востоку от Парижа, Франция. Замок…

Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти