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Купить недвижимость с бассейном в Иль-де-Франс, Франция

Париж
118
Palaiseau
20
Bretigny-sur-Orge
19
Argenteuil
14
Eaubonne
14
Massy
1
Nogent-sur-Marne
1
Нантер (округ)
1
3 объекта найдено
Шале 3 спальнив Париж, Франция
Шале 3 спальни
Париж, Франция
1 047 м²
€ 50,000,000
Роскошный особняк, недавно полностью отреставрированный в современном стиле, расположен в 7…
Квартира 3 спальнив Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
800 м²
€ 21,000,000
Роскошные апартаменты  площадью 800 кв.м. расположены в красивом доме в самом престижном ра…
Дом 10 спаленв Париж, Франция
Дом 10 спален
Париж, Франция
538 232 м²
€ 3,600,000
Элегантное шато с великолепными садами находится в тихой загородной местности в долине Луар,…

Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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