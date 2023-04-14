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Купить недвижимость возле озера в Иль-де-Франс, Франция

Париж
118
Palaiseau
20
Bretigny-sur-Orge
19
Argenteuil
14
Eaubonne
14
Massy
1
Nogent-sur-Marne
1
Нантер (округ)
1
2 объекта найдено
Вилла 20 спаленв Париж, Франция
Вилла 20 спален
Париж, Франция
800 м²
€ 18,000,000
Роскошный замок с богатой историей находится в 50 км к юго-востоку от Парижа, Франция. Замок…
Замок 13 спаленв Париж, Франция
Замок 13 спален
Париж, Франция
1 500 м²
€ 5,980,000
Исключительный особняк расположен в самом сердце регионального природного парка Гатинай, в 4…

Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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