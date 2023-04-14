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Купить замок возле озера в Иль-де-Франс, Франция

Париж
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1 объект найдено
Замок 13 спаленв Париж, Франция
Замок 13 спален
Париж, Франция
1 500 м²
€ 5,980,000
Исключительный особняк расположен в самом сердце регионального природного парка Гатинай, в 4…

Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

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