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Купить квартиру с бассейном в Иль-де-Франс, Франция

Париж
114
Palaiseau
20
Bretigny-sur-Orge
19
Argenteuil
14
Eaubonne
14
Massy
1
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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
800 м²
€ 21,000,000
Роскошные апартаменты  площадью 800 кв.м. расположены в красивом доме в самом престижном ра…

Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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