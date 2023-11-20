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Жильё в Rhne, Франция

квартиры
13
13 объектов найдено
Квартира в Caluire-et-Cuire, Франция
Квартира
Caluire-et-Cuire, Франция
Площадь 80 м²
Domaine 17ème Domaine 17 ème Nichée dans un parc de 5 hectares nouvelle résidence domaine 17…
€485,000
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Квартира в Caluire-et-Cuire, Франция
Квартира
Caluire-et-Cuire, Франция
Площадь 51 м²
Domaine 17ème Domaine 17 ème Nichée dans un parc de 5 hectares nouvelle résidence domaine 17…
€361,000
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Квартира в Caluire-et-Cuire, Франция
Квартира
Caluire-et-Cuire, Франция
Площадь 77 м²
Domaine 17ème Domaine 17 ème Nichée dans un parc de 5 hectares nouvelle résidence domaine 17…
€446,000
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Квартира 3 комнаты в Лион, Франция
Квартира 3 комнаты
Лион, Франция
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Новая резиденция в самом сердце популярного района Монша…
€417,000
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Квартира 2 комнаты в Лион, Франция
Квартира 2 комнаты
Лион, Франция
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Новая резиденция в самом сердце популярного района Монша…
€347,000
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Квартира 3 комнаты в Лион, Франция
Квартира 3 комнаты
Лион, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Новая резиденция в самом сердце популярного района Монша…
€432,000
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Квартира 3 комнаты в Лион, Франция
Квартира 3 комнаты
Лион, Франция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Новая резиденция в самом сердце популярного района Монша…
€418,000
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Квартира 3 комнаты в Лион, Франция
Квартира 3 комнаты
Лион, Франция
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Новая резиденция в самом сердце популярного района Монша…
€403,000
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Квартира 3 комнаты в Лион, Франция
Квартира 3 комнаты
Лион, Франция
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Новая резиденция в самом сердце популярного района Монша…
€410,000
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Квартира 3 комнаты в Лион, Франция
Квартира 3 комнаты
Лион, Франция
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Новая резиденция в самом сердце популярного района Монша…
€417,000
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Квартира 3 комнаты в Лион, Франция
Квартира 3 комнаты
Лион, Франция
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Новая резиденция в самом сердце популярного района Монша…
€403,000
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Квартира 4 комнаты в Лион, Франция
Квартира 4 комнаты
Лион, Франция
Комнаты 4
Площадь 75 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Новая резиденция в самом сердце популярного района Монша…
€524,000
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Квартира 4 комнаты в Лион, Франция
Квартира 4 комнаты
Лион, Франция
Комнаты 4
Площадь 75 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Новая резиденция в самом сердце популярного района Монша…
€514,000
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Параметры недвижимости в Rhne, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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