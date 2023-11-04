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Дома в О-де-Сен, Франция

1 объект найдено
Вилла 5 спален в Нёйи-сюр-Сен, Франция
Вилла 5 спален
Нёйи-сюр-Сен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 349 м²
Всего в нескольких метрах от потрясающих садов Буа-де-Булонь и от приятного Jardin d'Acclima…
€5,65 млн

Параметры недвижимости в О-де-Сен, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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