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Замки в Hauts-de-France, Франция

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1 объект найдено
Замок 4 спальни в Компьень, Франция
Замок 4 спальни
Компьень, Франция
700 м²
€ 7,500,000
Прекрасный замок расположен к северу от Парижа, недалеко от города Компьен, всего в 70 км о…

Параметры недвижимости в Hauts-de-France, Франция

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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