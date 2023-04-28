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Квартиры в Hauts-de-France, Франция

Лилль
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
3 Количество комнат 63 м²
€ 270,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
Квартира 2 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 2 комнаты
Лилль, Франция
2 Количество комнат 46 м²
€ 210,400
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…

Параметры недвижимости в Hauts-de-France, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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