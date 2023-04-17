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Купить вилла в Верхние Пиренеи, Франция

Тарб
4
Баньер-де-Бигор
2
Аржелес-Газост
1
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7 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Тарб, Франция
Вилла 5 спален
Тарб, Франция
9 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
Виллав Castillon, Франция
Вилла
Castillon, Франция
220 м²
€ 1,350,000
Вилла 8 pièces – Quelques минутная минутная поездка по Ментону и Проксимити де ла Принципаут…
Вилла 3 спальнив Lacassagne, Франция
Вилла 3 спальни
Lacassagne, Франция
6 Количество комнат 216 м²
Цена по запросу
В самом сердце милой деревни, в 4 минутах к западу от Тарба, комплекс недвижимости, состоящи…
Вилла 2 спальнив Arreau, Франция
Вилла 2 спальни
Arreau, Франция
3 Количество комнат 90 м²
Цена по запросу
Виллав Saint-Pastous, Франция
Вилла
Saint-Pastous, Франция
90 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спаленв Lacassagne, Франция
Вилла 5 спален
Lacassagne, Франция
7 Количество комнат
Цена по запросу
Вилла 240 кв.м. жилой площади, построенная по проекту архитектора с великолепным парком 2300…
Вилла 5 спаленв Vic-en-Bigorre, Франция
Вилла 5 спален
Vic-en-Bigorre, Франция
10 Количество комнат 240 м²
Цена по запросу
Эта прекрасная вилла площадью более 240 м², расположенная в 20 минутах к северу от Тарба, со…

Параметры недвижимости в Верхние Пиренеи, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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