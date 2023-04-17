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Купить дом с бассейном в Верхние Пиренеи, Франция

Тарб
13
Баньер-де-Бигор
4
Beyrede-Jumet-Camous
1
Аржелес-Газост
1
3 объекта найдено
Дом 5 спаленв Lacassagne, Франция
Дом 5 спален
Lacassagne, Франция
7 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
В 15 минутах к северу от центра города Тарб, вы будете очарованы этим особняком 19-го века п…
Дом 5 спаленв Lacassagne, Франция
Дом 5 спален
Lacassagne, Франция
8 Количество комнат 218 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спаленв Lacassagne, Франция
Вилла 5 спален
Lacassagne, Франция
7 Количество комнат
Цена по запросу
Вилла 240 кв.м. жилой площади, построенная по проекту архитектора с великолепным парком 2300…

Параметры недвижимости в Верхние Пиренеи, Франция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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