Франция
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках во Франции
Новые дома во Франции
Все новостройки во Франции
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики во Франции
Жилая
Квартира во Франции
Пентхаус
Дом во Франции
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки во Франции
Элитная недвижимость во Франции
Найти агента во Франции
Агентства недвижимости во Франции
Агенты во Франции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость во Франции
Отель
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость во Франции
Найти агента во Франции
Агентства недвижимости во Франции
Агенты во Франции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции во Франции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Франция
Метрополия Франции
Верхняя Вьенна
Квартиры
Квартиры в Верхняя Вьенна, Франция
Квартира
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
220 м²
€ 2,670,861
Your international Côte d'Azur real estate platform offers, in a luxury residence with pool …
Вилла 4 спальни
Вальбонн, Франция
240 м²
€ 2,661,928
Located in a secured domain close to all amenities, this magnificent villa with high quality…
Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
3 Количество комнат
69 м²
€ 780,813
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024 У подножия станции парижского метро (остановка Bibliothè…
Дом 2 спальни
Ницца, Франция
99 м²
€ 754,494
Симпатичный домик расположен в спокойном районе Ниццы, Лазурный берег. В доме площадью 99 к…
Квартира 3 комнаты
Гавр, Франция
3 Количество комнат
76 м²
€ 278,894
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от…
Квартира 2 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
1 ванных комнат
77 м²
€ 799,272
Новые квартиры на продажу в Roquebrune Cap Martin: креативный и амбициозный, дизайн оставляе…
Вилла 3 спальни
Кабри, Франция
165 м²
€ 820,687
REF: 022019-004. Отремонтированная вилла на продажу в Кабрисе. Этот красивый дом, построенны…
Вилла 3 спальни
Канны, Франция
132 м²
€ 1,420,290
Located just a few steps from the Cannes beaches and the Palais des Festivals, we offer you …
Вилла 1 спальня
Раматюэль, Франция
73 м²
€ 845,147
Ramatuelle, в самом центре деревни, очаровательный и отремонтированный дом с прекрасным пано…
Дом 3 спальни
Биарриц, Франция
245 м²
€ 1,053,612
Красивый дом в жилом районе города Биарриц. Объект недвижимости занимает площадь равную 245 …
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
169 м²
€ 2,840,581
In the very heart of the city of Cannes, magnificent bourgeois apartment with high ceilings …
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
2 Количество комнат
44 м²
€ 538,687
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024 У подножия станции парижского метро (остановка Bibliothè…
Параметры недвижимости в Верхняя Вьенна, Франция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты