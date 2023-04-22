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Жильё в Верхняя Вьенна, Франция

Rochechouart
9
9 объектов найдено
Шале 5 спален в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 5 спален
Cognac-la-Foret, Франция
700 м²
€ 988,000
Роскошный особняк расположен в регионе Коньяк, Франция. Дом находится между Жарнаком и Руилл…
Шале 2 спальни в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 2 спальни
Cognac-la-Foret, Франция
650 м²
€ 2,450,000
Уникальный замок расположен в 20 км к югу от Ангулема, регион Коньяк, Франция. Старинный зам…
Шале 5 спален в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 5 спален
Cognac-la-Foret, Франция
900 м²
€ 2,047,000
Превосходный особняк расположен недалеко от города Коньяк, регион Шаранта, Франция. Особняк …
Шале 43 спальни в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 43 спальни
Cognac-la-Foret, Франция
3 000 м²
€ 1,590,000
Фантастическое шато расположено на берегу реки Шаранта в пригороде Коньяка, Франция. Роскошн…
Замок 15 спален в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 15 спален
Cognac-la-Foret, Франция
1 000 м²
€ 9,450,000
Величественный замок расположен на берегу реки в городе Коньяк, Франция. Шато 16 века площад…
Замок 13 спален в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 13 спален
Cognac-la-Foret, Франция
1 255 м²
€ 3,950,000
Роскошный замок, построенный в 1880 году, расположен на берегу реки Шаранта, в городе Коньяк…
Замок 12 спален в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 12 спален
Cognac-la-Foret, Франция
1 255 м²
€ 3,950,000
Исключительный замок 19 века расположен в тихом районе удивительно красивого города Шаранте.…
Замок 43 спальни в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 43 спальни
Cognac-la-Foret, Франция
3 200 м²
€ 1,590,000
Впечатляющий замок 19го века с прекрасным видом на Шаранту расположен около Коньяка, Франция…
Замок 8 спален в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 8 спален
Cognac-la-Foret, Франция
600 м²
€ 1,099,000
Небольшой замок построен в самом сердце провинции Коньяк, среди холмов и виноградников, расп…

Параметры недвижимости в Верхняя Вьенна, Франция

с видом на горы
с видом на море
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