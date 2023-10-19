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Квартиры в Haute-Savoie, Франция

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23 объекта найдено
Квартира 1 комната в Annemasse, Франция
Квартира 1 комната
Annemasse, Франция
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€183,000
Квартира 2 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 2 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€254,500
Квартира 4 комнаты в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 4 комнаты
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 4
Площадь 93 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€522,000
Квартира 3 комнаты в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 3 комнаты
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€371,000
Квартира 3 комнаты в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 3 комнаты
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€402,000
Квартира 3 комнаты в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 3 комнаты
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€387,000
Квартира 4 комнаты в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 4 комнаты
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€520,000
Квартира 4 комнаты в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 4 комнаты
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€510,000
Квартира 4 комнаты в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 4 комнаты
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 4
Площадь 87 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€493,000
Квартира 3 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 3 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€300,000
Квартира 3 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 3 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€329,000
Квартира 3 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 3 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€334,000
Квартира 3 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 3 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€345,000
Квартира 4 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 4 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 4
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€404,000
Квартира 4 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 4 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 4
Площадь 74 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€400,000
Квартира 4 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 4 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 4
Площадь 74 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€390,000
Квартира 4 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 4 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€435,000
Квартира 2 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 2 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€252,500
Квартира 3 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 3 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€321,500
Квартира 2 комнаты в Annemasse, Франция
Квартира 2 комнаты
Annemasse, Франция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€276,500
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€387,000
Квартира 4 комнаты с кредитом / ипотекой в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 4 комнаты с кредитом / ипотекой
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€487,000
Квартира 4 комнаты с кредитом / ипотекой в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 4 комнаты с кредитом / ипотекой
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 4
Площадь 96 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€522,000

Параметры недвижимости в Haute-Savoie, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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