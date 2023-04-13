Купить вилла с бассейном в Grasse, Франция

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Вилла
Мужен, Франция
250 м²
€ 2,150,000
Превосходная каменная вилла в Мужене, Лазурный берег. Площадь дома – 250 кв.м., имеется 4 с…
Вилла 14 спален
Канны, Франция
1 100 м²
€ 35,000,000
Роскошная современная вилла расположена на холме в Каннах, Франция. На вилле, площадью 1100 …
Вилла 9 спален
Вальбонн, Франция
716 м²
€ 22,850,000
На территории роскошного поместья находится главный дом с гостевыми апартаментами, часовня,…
Вилла 5 спален
Канны, Франция
500 м²
€ 10,600,000
Роскошная вилла расположена на каннских холмах, Франция. С виллы открывается чудесный вид на…
Вилла 9 спален
Канны, Франция
600 м²
€ 12,000,000
Роскошная вилла в стиле нео провансаль в Каннах. Площадь дома – 600 кв.м., площадь участка …
Параметры недвижимости в Grasse, Франция
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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