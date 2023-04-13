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Купить недвижимость с бассейном в Grasse, Франция

Антиб
26
Валлорис
23
Канны
4
7 объектов найдено
Виллав Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
250 м²
€ 2,150,000
Превосходная каменная вилла в Мужене, Лазурный берег. Площадь дома – 250 кв.м., имеется 4 с…
Дом 4 спальнив Канны, Франция
Дом 4 спальни
Канны, Франция
600 м²
€ 5,000,000
Потрясающий дом с видом на море в Каннах. Площадь – 600 кв.м., в доме имеется 4 спальни, 3 …
Вилла 14 спаленв Канны, Франция
Вилла 14 спален
Канны, Франция
1 100 м²
€ 35,000,000
Роскошная современная вилла расположена на холме в Каннах, Франция. На вилле, площадью 1100 …
Вилла 9 спаленв Вальбонн, Франция
Вилла 9 спален
Вальбонн, Франция
716 м²
€ 22,850,000
На территории роскошного поместья находится главный дом с гостевыми апартаментами, часовня,…
Вилла 5 спаленв Канны, Франция
Вилла 5 спален
Канны, Франция
500 м²
€ 10,600,000
Роскошная вилла расположена на каннских холмах, Франция. С виллы открывается чудесный вид на…
Вилла 9 спаленв Канны, Франция
Вилла 9 спален
Канны, Франция
600 м²
€ 12,000,000
Роскошная вилла в стиле нео провансаль в Каннах. Площадь дома – 600 кв.м., площадь участка …
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
110 м²
€ 980,000
Великолепные апартаменты с видом на море и острова в Каннах.  Площадь -  110 кв.м., в доме …

Параметры недвижимости в Grasse, Франция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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