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Купить недвижимость с видом на море в Grasse, Франция

Антиб
26
Валлорис
23
Канны
4
16 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Канны, Франция
Вилла 4 спальни
Канны, Франция
118 м²
€ 653,000
Особняк расположен в секторе Круа-де-Гард, Канны. Дом находится в спокойном, небольшом кондо…
Квартирав Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
160 м²
€ 1,380,000
Шикарные апартаменты с видом на море, острова и горы в Каннах. Площадь – 160 кв.м., площадь…
Виллав Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
4 м²
€ 2,500,000
Прекрасная вилла расположена в элитном жилом районе Калифорни, Канны, Франция. Вилла была по…
Квартирав Теуль-сюр-Мер, Франция
Квартира
Теуль-сюр-Мер, Франция
2 м²
€ 490,000
Роскошный апартамент с видом на море расположен в городе Теуль-сюр-Мер на Лазурном Берегу Фр…
Дом 4 спальнив Канны, Франция
Дом 4 спальни
Канны, Франция
600 м²
€ 5,000,000
Потрясающий дом с видом на море в Каннах. Площадь – 600 кв.м., в доме имеется 4 спальни, 3 …
Вилла 14 спаленв Канны, Франция
Вилла 14 спален
Канны, Франция
1 100 м²
€ 35,000,000
Роскошная современная вилла расположена на холме в Каннах, Франция. На вилле, площадью 1100 …
Вилла 9 спаленв Вальбонн, Франция
Вилла 9 спален
Вальбонн, Франция
716 м²
€ 22,850,000
На территории роскошного поместья находится главный дом с гостевыми апартаментами, часовня,…
Вилла 7 спаленв Канны, Франция
Вилла 7 спален
Канны, Франция
1 000 м²
€ 32,000,000
Исключительный особняк расположен на побережье в Каннах, Франция. В доме площадью 1000 кв.м …
Вилла 7 спаленв Канны, Франция
Вилла 7 спален
Канны, Франция
1 400 м²
€ 25,000,000
Восхитительная вилла расположена в престижном районе Нижняя Калифорния в Каннах, Франция. Ви…
Вилла 9 спаленв Канны, Франция
Вилла 9 спален
Канны, Франция
600 м²
€ 12,000,000
Роскошная вилла в стиле нео провансаль в Каннах. Площадь дома – 600 кв.м., площадь участка …
Вилла 5 спаленв Канны, Франция
Вилла 5 спален
Канны, Франция
420 м²
€ 3,800,000
Стильная вилла с видом на море расположена в престижном районе в Каннах, Франция. Эта трехур…
Вилла 5 спаленв Теуль-сюр-Мер, Франция
Вилла 5 спален
Теуль-сюр-Мер, Франция
500 м²
€ 2,250,000
Комфортабельная вилла расположена на живописных холмах Теуль Сюр Мер, недалеко от Канн, Фран…
Вилла 3 спальнив Канны, Франция
Вилла 3 спальни
Канны, Франция
156 м²
€ 1,990,000
Великолепная современная вилла с завораживающим видом на море находится в Каннах, Франция. П…
Вилла 4 спальнив Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Вилла 4 спальни
Орибо-сюр-Сьянь, Франция
215 м²
€ 895,000
Великолепная вилла расположена в спокойном районе, неподалеку от Орибо сюр Сиань, Лазурный …
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
110 м²
€ 980,000
Великолепные апартаменты с видом на море и острова в Каннах.  Площадь -  110 кв.м., в доме …
Квартира 2 спальнив Антиб, Франция
Квартира 2 спальни
Антиб, Франция
69 м²
€ 375,000
Яркая квартира расположена в престижном районе в Антибе, Франция. В квартире с современным р…

Параметры недвижимости в Grasse, Франция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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