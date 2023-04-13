Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Метрополия Франции
  4. Приморские Альпы
  5. Grasse
  6. Пентхаусы

Купить пентхаус с бассейном в Grasse, Франция

Антиб
2
Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнатыв Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
2 Количество комнат 47 м²
€ 228,926
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
Квартира 1 комнатав Ablon, Франция
Квартира 1 комната
Ablon, Франция
1 Количество комнат 37 м²
€ 212,639
La Fabrique PROCHAINEMENT à Juvisy-sur-Orge ! EMPLACEMENT IDEAL ! Sepimo vous propose, en pl…
Квартира 1 спальняв Париж, Франция
Квартира 1 спальня
Париж, Франция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 5/5 Этаж
€ 639,877
В самом центре торговой улицы Сен-Доминик, в нескольких шагах от Марсова поля, очень красива…
Квартира 3 комнатыв Gournay-sur-Marne, Франция
Квартира 3 комнаты
Gournay-sur-Marne, Франция
3 Количество комнат 85 м²
€ 340,222
Le Majestic GRAND LANCEMENT COMMERCIAL le 27-28 NOVEMBRE 2021 à Chelles !* Sepimo vous prése…
Квартира 2 комнатыв Antony, Франция
Квартира 2 комнаты
Antony, Франция
2 Количество комнат 44 м²
€ 333,888
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В Шатене-Малабри, в новом эко-районе Ла Валле напрот…
Квартирав Stains, Франция
Квартира
Stains, Франция
900 м²
€ 452,423
Côté Parc PROCHAINEMENT à Stains ! Sepimo vous propose « Côté Parc », sa nouvelle réalisatio…
Квартира 2 спальнив Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
95 м²
€ 892,301
Captivating apartment, built in 2017, for sale in the high demand area of Beausoleil. Overlo…
Квартира 3 спальнив Ла-Круа-Вальме, Франция
Квартира 3 спальни
Ла-Круа-Вальме, Франция
180 м²
€ 1,170,356
Penthouse with superb terrace facing South / West with breathtaking views of the Golden Isla…
Замокв Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
800 м²
€ 1,982,064
Долина реки Луары, 195 км от Парижа Редкий Замок XIXв на возвышенности Луары. В 2005г Замо…
Вилла 4 спальнив Фрежюс, Франция
Вилла 4 спальни
Фрежюс, Франция
135 м²
€ 1,513,253
Сент-Айгульф, приморская вилла ( 135 м ² ) доступна для продажи. Расположенный недалеко от ц…
Вилла 4 спальнив Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
198 м²
€ 4,562,014
Идеальное расположение недалеко от Монако в самом сердце Кап-Мартена в тихом районе для этой…
Вилла 3 спальнив Мандельё-ла-Напуль, Франция
Вилла 3 спальни
Мандельё-ла-Напуль, Франция
164 м²
€ 1,261,840
Your international Côte d'Azur real estate platform offers you on the heights of Mandelieu-l…

Параметры недвижимости в Grasse, Франция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти