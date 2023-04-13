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Купить пентхаус в Grasse, Франция

Антиб
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15 объектов найдено
Пентхаус 4 спальнив Антиб, Франция
Пентхаус 4 спальни
Антиб, Франция
144 м²
€ 852,000
Продается семейная квартира для ремонта 144 м ² с террасой 48 м ² в Жуан-ле-Пен. Это на верх…
Пентхаус 2 спальнив Канны, Франция
Пентхаус 2 спальни
Канны, Франция
108 м²
€ 1,790,000
Эти апартаменты с 2 балконами, доступные для продажи в Каннах, порадуют вас своим прекрасным…
Пентхаус 3 спальнив Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
111 м²
€ 1,643,000
Этот семейный пентхаус с 2 террасами и балконом ² 14,65 м и верандой 24,50 м ², доступной дл…
Пентхаус 3 спальнив Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
109 м²
€ 2,100,000
Этот пентхаус в Каннах ( Vieux Port ) уже продается. Не теряйте времени на просмотр этого по…
Пентхаус 4 спальнив Канны, Франция
Пентхаус 4 спальни
Канны, Франция
300 м²
€ 2,300,000
Может ли ваш новый дом быть в Каннах ( CROIX DES GARDES )? Продается этот семейный пентхаус …
Пентхаус 3 спальнив Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
152 м²
€ 3,620,000
Этот очаровательный пентхаус, расположенный в красивом городе Канны ( Центр ), теперь продае…
Пентхаус 2 спальнив Канны, Франция
Пентхаус 2 спальни
Канны, Франция
122 м²
€ 3,120,000
Редкая возможность в центре Канн! Всего в 5 минутах ходьбы от набережной Круазетт и Дворца ф…
Пентхаус 3 спальнив Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
203 м²
€ 3,470,000
Этот очаровательный пентхаус, построенный в 2020 году, расположен в Каннах ( Центр ). Сейчас…
Пентхаус 4 спальнив Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Пентхаус 4 спальни
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
246 м²
€ 3,290,000
Редкий - Эти апартаменты расположены в самой роскошной резиденции Сен-Поль-де-Ванс, в нескол…
Пентхаус 4 спальнив Ле-Канне, Франция
Пентхаус 4 спальни
Ле-Канне, Франция
225 м²
€ 2,350,000
Эта семейная квартира на продажу в Ле Канне предлагает 2 террасы и прекрасный вид на море. Р…
Пентхаус 3 спальнив Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
99 м²
€ 2,990,000
Каннская Круазетт, напротив Дворца, квартира полностью отремонтирована, с террасой 15 м ² и …
Пентхаус 3 спальнив Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
163 м²
€ 3,900,000
Этот роскошный дуплекс-пентхаус расположен в популярном жилом районе Канн Калифорнии, недале…
Пентхаус 3 спальнив Ле-Канне, Франция
Пентхаус 3 спальни
Ле-Канне, Франция
2 ванных комнат 105 м²
€ 990,000
Le Cannet расположен в самом сердце семи холмов, окружающих Канны. Тихий район с шумным цент…
Пентхаус 3 спальнив Антиб, Франция
Пентхаус 3 спальни
Антиб, Франция
3 ванных комнат 109 м²
€ 1,300,000
Это красиво спроектированное новое здание в эксклюзивной архитектуре можно найти в Антибе, в…
Пентхаус 3 спальнив Антиб, Франция
Пентхаус 3 спальни
Антиб, Франция
2 ванных комнат 85 м²
€ 820,000
Это новое строительство имеет только шесть этажей, и вы можете жить в одной из квартир на ве…

Параметры недвижимости в Grasse, Франция

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