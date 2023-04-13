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Купить недвижимость с видом на горы в Grasse, Франция

Антиб
26
Валлорис
23
Канны
4
1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 4/7 Этаж
€ 389,000
Элегантная резиденция, окруженная садом, в 10 минутах от моря и набережной Круазетт.  …

Параметры недвижимости в Grasse, Франция

с видом на море
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