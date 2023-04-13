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Купить дом в Grasse, Франция

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466 объектов найдено
Виллав Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
€ 4,200,000
Ссылка. 052022-005 Для тех, кто ищет французское очарование, это оно. Этот фермерский дом ок…
Вилла 5 спаленв Канны, Франция
Вилла 5 спален
Канны, Франция
573 м²
€ 4,950,000
REF: 062022-008. Эта поразительная современная вилла Mid Century предлагает захватывающий ви…
Вилла 6 спаленв Ле-Канне, Франция
Вилла 6 спален
Ле-Канне, Франция
570 м²
€ 2,950,000
В тихом и зеленом районе Ле Канне, новая современная вилла площадью более 500 м2 с великолеп…
Вилла 4 спальнив Golfe-Juan, Франция
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
200 м²
€ 2,590,000
Наше агентство предлагает к продаже эту потрясающую виллу 1894 года, полностью и со вкусом о…
Вилла 6 спаленв Рокфор-ле-Пен, Франция
Вилла 6 спален
Рокфор-ле-Пен, Франция
215 м²
€ 1,390,000
Этот великолепный отель площадью 220 кв.м, идеально расположенный в зеленом месте, в тихом м…
Вилла 4 спальнив Мужен, Франция
Вилла 4 спальни
Мужен, Франция
178 м²
€ 1,295,000
Единственный агент. Очаровательные отремонтированные деревенские дома с внешним двором. …
Вилла 7 спаленв Мужен, Франция
Вилла 7 спален
Мужен, Франция
390 м²
€ 5,500,000
Единственный агент. Этот очень элегантный отель был построен известным архитектором Андреем …
Вилла 3 спальнив Мужен, Франция
Вилла 3 спальни
Мужен, Франция
150 м²
€ 815,000
Очаровательная вилла на плоском участке земли более 1400 кв.м у ворот Канн. Дом состоит…
Вилла 4 спальнив Мужен, Франция
Вилла 4 спальни
Мужен, Франция
290 м²
€ 1,850,000
Эта недавно построенная вилла в нео-провансальском стиле с высококачественными удобствами ид…
Вилла 3 спальнив Канны, Франция
Вилла 3 спальни
Канны, Франция
220 м²
€ 2,968,000
На высотах Круа де Гар с панорамным видом на море, исключительная угловая квартира ок. 220 к…
Вилла 5 спаленв Рокфор-ле-Пен, Франция
Вилла 5 спален
Рокфор-ле-Пен, Франция
220 м²
€ 1,390,000
Расположен в тихом жилом районе, красивая вилла с открытым видом и юго-западная экспозиция, …
Виллав Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
140 м²
€ 1,260,000
Типичный Ниццкий дом с большим шармом, расположенный в самом красивом районе деревни Сен-Пол…
Вилла 6 спаленв Антиб, Франция
Вилла 6 спален
Антиб, Франция
216 м²
€ 1,550,000
Этот роскошный отель расположен в красивом месте в Антибе. Из него открывается великолепный …
Вилла 7 спаленв Канны, Франция
Вилла 7 спален
Канны, Франция
480 м²
€ 4,950,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает эту великолепную нед…
Вилла 4 спальнив Ле-Тинье, Франция
Вилла 4 спальни
Ле-Тинье, Франция
304 м²
€ 3,290,000
Единственный агент: эта уникальная и удивительно частная резиденция находится в щедром парке…
Вилла 4 спальнив Муан-Сарту, Франция
Вилла 4 спальни
Муан-Сарту, Франция
200 м²
€ 2,350,000
Этот очаровательный провансальский мас находится на полпути между деревнями Вальбон, Мужен и…
Вилла 4 спальнив Ле-Канне, Франция
Вилла 4 спальни
Ле-Канне, Франция
260 м²
€ 1,890,000
ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ - Эта превосходная вилла, спроектированная архитектором, с современными л…
Вилла 5 спаленв Ле-Канне, Франция
Вилла 5 спален
Ле-Канне, Франция
270 м²
€ 1,990,000
ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ - Идеально расположенный в самом жилом районе Ле Канне, недалеко от ратуш…
Вилла 7 спаленв Вальбонн, Франция
Вилла 7 спален
Вальбонн, Франция
250 м²
€ 1,790,000
Единственный агент: расположен в тихом жилом районе недалеко от деревни, превосходная вилла …
Вилла 4 спальнив Ванс, Франция
Вилла 4 спальни
Ванс, Франция
190 м²
€ 1,290,000
Этот дом в стиле Ниццы 1930-х годов был отремонтирован с сохранением характера и некоторых о…
Виллав Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
210 м²
€ 1,250,000
ВОЛШЕБНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СВЯТОГО ПОЛ ДЕ Венс. Красивый лесной участок 210 м ², всего в нескол…
Вилла 4 спальнив Мужен, Франция
Вилла 4 спальни
Мужен, Франция
350 м²
€ 2,790,000
Великолепная вилла, расположенная в очень жилом районе, наслаждаясь абсолютным спокойствием,…
Вилла 5 спаленв Мужен, Франция
Вилла 5 спален
Мужен, Франция
220 м²
€ 880,000
В Мужене ( очень близко к Le Cannet ), недалеко от всех удобств, школ и автомагистралей, Вы …
Вилла 4 спальнив Теуль-сюр-Мер, Франция
Вилла 4 спальни
Теуль-сюр-Мер, Франция
160 м²
€ 2,650,000
Очаровательная провансальская вилла, полностью отремонтированная и модернизированная с испол…
Вилла 5 спаленв Ле-Канне, Франция
Вилла 5 спален
Ле-Канне, Франция
229 м²
€ 2,290,000
Исключительная вилла, построенная в 1993 году в стиле ар-деко, продается в Ле Канне. Откройт…
Вилла 7 спаленв Канны, Франция
Вилла 7 спален
Канны, Франция
700 м²
€ 21,000,000
Если вам нравится жить в Каннах ( Californie ), взгляните на этот уникальный современный дом…
Вилла 7 спаленв Канны, Франция
Вилла 7 спален
Канны, Франция
581 м²
€ 7,950,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам на высотах Канн,…
Вилла 6 спаленв Муан-Сарту, Франция
Вилла 6 спален
Муан-Сарту, Франция
640 м²
€ 4,900,000
Этот великолепный дом площадью около 640 м2, построенный на участке площадью более одного ге…
Вилла 5 спаленв Канны, Франция
Вилла 5 спален
Канны, Франция
178 м²
€ 1,650,000
Единственный агент. Восхитительная собственность 1950-х годов идеально расположена в центре …
Вилла 5 спаленв Кань-сюр-Мер, Франция
Вилла 5 спален
Кань-сюр-Мер, Франция
180 м²
€ 1,575,000
На Французской Ривьере эта великолепная вилла, расположенная в жилом и востребованном районе…

Параметры недвижимости в Grasse, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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