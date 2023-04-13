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Купить квартиру с бассейном в Grasse, Франция

Валлорис
4
Канны
4
Антиб
2
Квартира В архив
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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
110 м²
€ 980,000
Великолепные апартаменты с видом на море и острова в Каннах.  Площадь -  110 кв.м., в доме …

Параметры недвижимости в Grasse, Франция

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