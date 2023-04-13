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Купить квартиру с видом на море в Grasse, Франция

Валлорис
4
Канны
4
Антиб
2
Квартира В архив
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4 объекта найдено
Квартирав Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
160 м²
€ 1,380,000
Шикарные апартаменты с видом на море, острова и горы в Каннах. Площадь – 160 кв.м., площадь…
Квартирав Теуль-сюр-Мер, Франция
Квартира
Теуль-сюр-Мер, Франция
2 м²
€ 490,000
Роскошный апартамент с видом на море расположен в городе Теуль-сюр-Мер на Лазурном Берегу Фр…
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
110 м²
€ 980,000
Великолепные апартаменты с видом на море и острова в Каннах.  Площадь -  110 кв.м., в доме …
Квартира 2 спальнив Антиб, Франция
Квартира 2 спальни
Антиб, Франция
69 м²
€ 375,000
Яркая квартира расположена в престижном районе в Антибе, Франция. В квартире с современным р…

Параметры недвижимости в Grasse, Франция

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с бассейном
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