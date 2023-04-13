Купить квартиру в Grasse, Франция

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366 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Канны, Франция
152 м²
€ 3,200,000
ЕДИНСТВЕННЫЕ АГЕНТЫ - В Каннах, элегантная квартира на продажу расположена на 6-м этаже нед…
Пентхаус 4 спальни
Антиб, Франция
144 м²
€ 852,000
Продается семейная квартира для ремонта 144 м ² с террасой 48 м ² в Жуан-ле-Пен. Это на верх…
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
92 м²
€ 1,580,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам одну из самых кр…
Квартира
Канны, Франция
90 м²
€ 3,380,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в престижной рез…
Квартира 5 спален
Ле-Канне, Франция
336 м²
€ 1,850,000
Эти триплексные апартаменты площадью 336 кв. М с закрытым и безопасным видом на Каннский зал…
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
170 м²
€ 3,150,000
Исключительный пентхаус с жилой площадью около 170 м ² в роскошной резиденции в самом центре…
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
147 м²
€ 1,155,000
Так же, как вилла, для очень красивой двухуровневой квартиры 170м2 ( 140м2 Carrez ), на откр…
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
140 м²
€ 1,790,000
Красивая квартира полностью отремонтирована с исключительными материалами. Эта вилла на крыш…
Квартира 5 спален
Канны, Франция
199 м²
€ 2,700,000
Superb apartment-villa in a charming building ideally located in a calm area near the city c…
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
220 м²
€ 3,490,000
Красивая 5-комнатная квартира в роскошной резиденции с жилой площадью около 220 м ². В этих …
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
95 м²
€ 889,000
Расположенные на знаменитой улице Антиб, в нескольких шагах от Дворца Конгрессов, мы предлаг…
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
186 м²
€ 1,990,000
CANNES OXFORD : Расположен в престижном районе Оксфорда, недалеко от центра города и пляже…
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
75 м²
€ 2,490,000
REF: 062022-002. Красиво отремонтированная 2-комнатная квартира площадью 75 м2 с прекрасным …
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
96 м²
€ 1,150,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в жилом районе п…
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
180 м²
€ 3,190,000
Исключительный пентхаус, полностью отремонтированный, с частным бассейном на террасе на том …
Квартира 6 спален
Канны, Франция
248 м²
€ 3,200,000
Большая квартира ок. 248 кв.м. расположен на бульваре Круазетт, большая терраса и частный са…
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
158 м²
€ 2,500,000
Расположен на последнем этаже, двухуровневая квартира 160 м2 с исключительным видом на море …
Пентхаус 2 спальни
Канны, Франция
108 м²
€ 1,790,000
Эти апартаменты с 2 балконами, доступные для продажи в Каннах, порадуют вас своим прекрасным…
Квартира 3 спальни
Теуль-сюр-Мер, Франция
180 м²
€ 1,950,000
В известном и безопасном районе, роскошная квартира около 180м2 предлагает из всех комнат и …
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
118 м²
€ 1,890,000
Единственный агент. Красивая отремонтированная 4-комнатная квартира с панорамным видом на мо…
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
94 м²
€ 4,255,000
Идеально расположенный в самом сердце Круазетт, в нескольких шагах от Дворца фестивалей в но…
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
232 м²
€ 11,130,000
Эти исключительные апартаменты находятся в самой престижной резиденции на набережной Круазет…
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
130 м²
€ 2,800,000
Каннская Круазетт: расположена на первом этаже престижного здания с смотрителем, красивая кв…
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
132 м²
€ 2,010,000
Эта исключительная квартира в Каннах ( Basse Californie ) продается. Прекрасные виды с изобр…
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
73 м²
€ 1,280,000
SOLE AGENT - Charming 73 m² apartment in the heart of Basse Californie in Cannes. In a prest…
Квартира 1 спальня
Канны, Франция
88 м²
€ 1,475,000
В Каннах эта квартира на продажу предлагает террасу 21 м ² и прекрасный открытый вид. Это св…
Квартира 2 спальни
Golfe-Juan, Франция
94 м²
€ 950,000
Near Cannes, 3-room apartment in a prestigious residence, with caretaker, swimming pool and …
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
111 м²
€ 1,643,000
Этот семейный пентхаус с 2 террасами и балконом ² 14,65 м и верандой 24,50 м ², доступной дл…
Квартира
Канны, Франция
90 м²
€ 2,780,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам райский уголок в…
Квартира 5 спален
Канны, Франция
370 м²
€ 8,980,000
Joint Sole Agent - Unique в Каннах - расположен по адресу 87 Soligny, самый эксклюзивный жил…
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