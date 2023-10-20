ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Франция
Gournay-sur-Marne
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры в Gournay-sur-Marne, Франция
Многоуровневые квартиры
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ла-Тюрби, Франция
5
450 м²
Красивый дом в средиземноморском стиле расположен в Ла Тюрби, в регионе Прованс, Франция. Пл…
€1,31 млн
Рекомендовать
Квартира
Больё-сюр-Мер, Франция
201 м²
Penthouse in a new residence located in Beaulieu-sur-Mer. Living space of approx. 201 sqm, t…
€4,92 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален
Ницца, Франция
5
217 м²
Splendid new apartment on two levels in a prestigious residence, enjoying its exceptional wa…
€4,03 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Schiltigheim, Франция
3
64 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до 5 ко…
€226,493
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
4
281 м²
In the sought after Oxford area, a superb 6 room bourgeois style apartment entirely renovate…
€1,40 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Casson, Франция
3
65 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024 Расположенный на юго-западе Нанта, в непрерывном творчес…
€379,283
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Метрополия Франции, Франция
5
102 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2021 La Canopée, новый образ жизни! В Тулузе откройте для себ…
€422,052
Рекомендовать
Квартира
Draguignan, Франция
46 м²
COEUR RAYOL Spirit Immobilier vous invite à découvrir son projet immobilier au Muy. Située d…
€175,344
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Annemasse, Франция
2
42 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023Новая резиденция в центре Рейнье, расположенная в 650 м от…
€237,346
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с террасой
Париж, Франция
5
225 м²
5
Франция г.Париж Апартаменты с террасой 70 м2 Срочная про…
€2,68 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
3
130 м²
REF: 042022-004. Beautifully renovated apartment, for sale on the Croisette in Cannes. Ideal…
€2,62 млн
Рекомендовать
Квартира
Limoges, Франция
57 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€219,956
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Gournay-sur-Marne, Франция
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL